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【著數優惠】屯市BEAUTY WORLD推彩妝半價　慶口罩令取消　YSL低於200元有售

Hot Talk 20:40 2023/03/01

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【著數優惠】屯市BEAUTY WORLD推彩妝半價　慶口罩令取消　YSL低於200元有售

隨口罩令等防疫措施取消，不少商家紛紛推出優惠，信和旗下屯門市廣場亦推出化妝品優惠，3月2日起為集團S+ REWARDS會員提供半價折扣，名額共500名。會員可於周四至周日（2日至5日）期間於屯門市廣場Facebook專頁讚好、分享貼文及留言「想獲取BEAUTY WORLD半價唇妝優惠」，及填寫參與表格換領優惠券，於下周三（8日）起至3月19日以優惠價換彩妝產品一件。

    點擊圖片放大
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屯門市商場的BEAUTY WORLD場內提供優惠知名品牌包括ARMANI beauty、YSL Beauté、ESTÉE LAUDER、LANCÔME、M.A.C、BOBBI BROWN等，最低價格為L'ORÉAL PARiS的COLOR RICHE SATIN 柔潤亮色唇膏系列，優惠價為57.5元；最高折扣額為YSL Beauté的Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical 絕色輕霧唇膏系列，原價390元，優惠價195元。

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記者：宋佩恩

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