飛揚第二期料下周上樓書　大機會3月內開售

長實與新地合作的屯門飛揚第2期，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，料於下周上載樓書，很大機會3月內開售。項目設2座住宅大廈，為整個飛揚項目的第3及5座，每座設20層，提供400伙，當中1房及2房佔約90%。其中一房連開放式廚房，實用面積263至284平方呎，佔220伙或55%；兩房梗廚單位，實用面積462至485平方呎，佔140伙或35%；三房一套連儲物室，實用面積約722平方呎，佔40伙或10%，該盤預計關鍵日期為2024年12月31日。

至於飛揚1期，楊桂玲透露，項目至今累售231伙，套現共12.6億元，平均呎價約1.5萬元，將於短期內申請入伙紙，由於工程進展順利，有機會可提前收樓。

延伸閲讀【有相睇】見屯門新盤快將上會 錦豐園兩房業主不惜蝕65萬沽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

同場加映 長沙灣大變天 新商住區崛起釋放土地價值

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機