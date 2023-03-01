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飛揚第二期料下周上樓書　大機會3月內開售

股樓投資 19:50 2023/03/01

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長實與新地合作的屯門飛揚第2期，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，料於下周上載樓書，很大機會3月內開售。項目設2座住宅大廈，為整個飛揚項目的第3及5座，每座設20層，提供400伙，當中1房及2房佔約90%。其中一房連開放式廚房，實用面積263至284平方呎，佔220伙或55%；兩房梗廚單位，實用面積462至485平方呎，佔140伙或35%；三房一套連儲物室，實用面積約722平方呎，佔40伙或10%，該盤預計關鍵日期為2024年12月31日。

至於飛揚1期，楊桂玲透露，項目至今累售231伙，套現共12.6億元，平均呎價約1.5萬元，將於短期內申請入伙紙，由於工程進展順利，有機會可提前收樓。

延伸閲讀【有相睇】見屯門新盤快將上會 錦豐園兩房業主不惜蝕65萬沽【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 飛揚 屯門 新地 長實 私人屋苑

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