【業績│電動車】蔚來低開12%　上季經調整虧損擴大至51億人幣　毛利率僅3.9%

▲ 【業績│電動車】蔚來上季經調整虧損擴大至51億元、毛利率僅3.9% 料今季收入增長10%至16%、交付3.1萬至3.3萬輛汽車

蔚來 （09866） （美：NIO）去年第四季經調整虧損擴大至50.66億元（人民幣，下同），多於預期的虧損32.4億元；列脹淨虧損57.86億元；收入160.64億元人民幣，低於預期的171億元，收入按年增長62.2%，按季則增23.5%。

蔚來低開12%，報70.2元。

料今季收入增長10%至16%、交付3.1萬至3.3萬輛汽車

蔚來預期，今年首季汽車交付量介乎3.1萬至3.3萬輛，按年增長20.3%至28.1%，收入按年增長10.2%至16.5%，介乎109.26億至115.43億元。

去年第四季交付破紀錄40052輛汽車，按年增長60%，按季亦升26.7%。汽車銷售上季按年增長60.2%至147.59億元，按季則增23.7%，惟汽車銷售利潤率按年大跌14.1個百分點至6.8%，按季亦降9.6個百分點，主要與庫存撥備、廠房折舊加大等因素有關。

上季毛利率按年下降13.3個百分點至3.9%

蔚來上季整體毛利率亦有下跌趨勢，上季毛利率按年下降13.3個百分點至3.9%，按季亦跌9.4個百分點。

全年業績方面，蔚來去年虧損擴大至121.41億元，多於預期的106.5億元，列帳淨虧損擴至144.37億元；收入增長36.3%至492.7億元人民幣。截至去年底，蔚來持有的現金及現金等值物約455億元人民幣。

集團今年會繼續提升執行效率

蔚來去年合共交付約12.2萬輛，帶動汽車銷售額去年增加37.2%至455.07億元，惟利率潤跌6.4個百分點至13.7%。毛利率去年跌8.4個百分點至10.4%。

蔚來首席財務官奉瑋指，集團今年會繼續提升執行效率，配合高效工作方式，長遠迎接全球電動車市場的競爭。

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編輯：陳韻妍