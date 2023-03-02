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美孚新邨大兩房帳蝕62萬離場　2月內累錄6宗蝕讓成交

股樓投資 14:27 2023/03/02

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美聯物業吳志輝表示，經濟加快復常，帶動樓市交投更加暢旺，藍籌屋苑美孚新邨二期百老匯街42號中層D室，實用面積734平方呎，原則大兩房，外望園景。據悉，原業主於去年11月已經以「蝕讓價」860萬元放售，新近減價至845萬元易手，折合實用呎價約11,512元，屬於市價。

資料顯示，原業主於2018年1月以907萬元購入上述單位，持貨超過5年，帳面虧損62萬元，單位貶值約7%。吳志輝續指，美孚新邨2月共錄49宗交投，有6宗屬於蝕讓成交。

延伸閲讀【多圖】雨後示範單位陪你睇 間隔方正 露台寬闊【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

美孚新邨 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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