美孚新邨大兩房帳蝕62萬離場　2月內累錄6宗蝕讓成交

美聯物業吳志輝表示，經濟加快復常，帶動樓市交投更加暢旺，藍籌屋苑美孚新邨二期百老匯街42號中層D室，實用面積734平方呎，原則大兩房，外望園景。據悉，原業主於去年11月已經以「蝕讓價」860萬元放售，新近減價至845萬元易手，折合實用呎價約11,512元，屬於市價。

資料顯示，原業主於2018年1月以907萬元購入上述單位，持貨超過5年，帳面虧損62萬元，單位貶值約7%。吳志輝續指，美孚新邨2月共錄49宗交投，有6宗屬於蝕讓成交。

延伸閲讀【多圖】雨後示範單位陪你睇 間隔方正 露台寬闊【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機