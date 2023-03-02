【業績｜中概股】微博大插一成　第四季經調整淨利潤跌9%

▲ 【業績｜中概股】微博第四季經調整淨利潤跌9%

微博 （09898） 公布第四季度業績，收入按年下降27%至4.48億美元；經調整淨利潤1.79億美元，按年跌8.7%；經調整每股盈利0.75美元，按年跌9.6%。2022年12月微博月活躍用戶為5.86億，按年淨增約1,300萬用戶。同期，日均活躍用戶按年增300萬戶至2.52億。

微博現插一成，報152.7元，創近兩個月低。

公司季內主要收入來源來自廣告及營銷，季度貢獻3.9億美元收入，按年下跌29%，集團解釋因中國主要地區的新冠管控措施及人群感染對廣告主造成的影響。微博第四季增值服務收入按年跌12%至5750萬美元，主要由於會員服務及直播業務的收入下降所致。

微博上季成本及費用按年跌34%至2.875億美元，主要於公司與假面科技創辦人簽署合同，對方因業績未達標，令微博可回撥5880萬美元開支。微博補充，各個成本費用效率都有提升。

微博首席執行官王高飛預期，2023年將把握廣告業務全面復甦的機會，通過集團生態優勢為客戶持續創造價值，繼續聚焦運營效率提升，保持長期市場競爭力。

總結全年業績，微博2022年收入按年跌19%至18.4億美元，成本及費用按年跌13%至13.6億美元，列帳盈利按年大跌8成至8560萬美元，相當於每股0.36美元。

以非公認會計準則計，微博去年經調整盈利5.4億美元，按年跌25%。

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記者：宋佩恩