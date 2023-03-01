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【環保書】太古地產網上書籍義賣 即日至3月31日 預售過萬本優質兒童及青少年二手書

理財智慧 18:46 2023/03/01

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太古地產「書出愛心．十元義賣」將再度在實體活動前推出網上書籍義賣，即日至3月31日期間將預售過萬本優質兒童及青少年二手書籍，每本港幣十元，網站的書籍會由義工不斷補充更新。讀者在網上平台選購書籍後，可以電子方式支付，其後可於4月20至23日及27至30日，即實體書籍義賣期間到太古坊栢克大廈取書。

大家除了選購好書外，也可以透過購買書券捐款，資助有需要學童多閱讀，每張慈善書券為港幣10元。此外，網上平台繼續推出廣受歡迎的《主編十選．閱讀福袋》限定套裝，每套10本 (慈善價港幣90元)，共有10個不同主題，鼓勵孩子親自揭開閱讀驚喜。

網上書籍義賣 

日期 :2023年3月1日至31日

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責任編輯：陳玉蓮

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