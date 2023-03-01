【攻三星大本營】Apple Pay支付功能　料隨iOS 16.4推出南韓市場

去年底開始有外電消息傳出Apple Pay支付功能登陸南韓市場，惟因南韓金融監督局FSS有新要求，須延後落地。外媒《TechCrunch》近日獲得南韓金融監督局FSS證實，Apple Pay已獲准在韓推出，意味著現時只待官方正式公布Apple Pay落地日期。而蘋果（Apple）在最新的iOS 16.4 Beta測試版中，亦可發現一點蛛絲馬跡。

據《9to5mac》報道，在iOS 16.4第2個測試版本留意到有相關程式碼，顯示Apple系統已經準備好向南韓用戶提供Apple Pay服務。iOS 16.4正式版預計會在今年春天釋出。

綜合外電，Apple Pay自2014年面世至今，一直無法於南韓使用，Apple亦早於2017年起積極爭取將Apple Pay導入南韓金融服務系統，直到今年2月份才有南韓批准使用Apple Pay的好消息。該消息得到證實之後，當地業界亦進入「全面備戰」狀態。

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當地早有「強強聯手」 不足1成商家支援NFC感應

不過Apple Pay打入南韓市場似乎並不容易，一來需要面對其他處於龍頭的競爭對手，二來亦要在硬件上配合，建立穩固生態圈。早前三星支付服務Samsung Pay更與Naver Pay宣布結盟，指各自的合作商家將同時接受彼此的付款服務，而Samsung Pay與Naver Pay分別是流動支付及線上支付兩大領域的龍頭，結盟後Naver Pay合作的55萬家線上商店將接受Samsung Pay付款。金融科技產業專家亦指出，此舉可創造出的雙贏局面。

此外，Apple Pay使用的是近距離無線通訊技術（NFC），據研究機構Fitch Solutions的資料顯示，南韓截去年底為止，僅有不足1成的商家支援NFC感應付款。目前南韓仍有超過9成商家採用Samsung的磁條感應技術（MST）來接受流動支付。Fitch Solutions亦指出，Samsung Pay、Naver Pay、Kakao Pay等南韓本土流動支付服務，早已在當地建立穩固的生態圈，並掌握一定的用戶忠誠度。

責任編輯：張寶燕

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