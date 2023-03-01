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雨後下周開價 首批不少於67伙　料約八至九成受惠印花稅減免

股樓投資 18:35 2023/03/01

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星星地產元朗雨後推售在即，星星地產主席及首席執行官陳文輝指，首張價單推出的單位中約八成至九成將受惠於印花稅減免的政策。另認為該盤客源跟近日推售的新界區新盤不盡相同，相信首批定價具有競爭力，為「雨後陽光價」。長遠睇好樓市發展，相信樓價已見底，將隨壓抑的需求釋放而回升。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，項目準備下周開價，首批單位將提供不少於67伙，會盡量平均推出各種單位。並會涵蓋示範單位的多種戶型，而示範單位將於開價後隨即對公眾開放。首批定價將參考九龍新界鐵路盤。

延伸閲讀【多圖】雨後示範單位陪你睇 間隔方正 露台寬闊【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 雨後 元朗 私人屋苑

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