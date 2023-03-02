九方財富正在招股：「多元產品+技術研發」 打造企業核心競爭力

內需是中國經濟發展的基本動力，近期，中共中央、國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》提出要「完善分配格局，釋放內需潛能」，對財富管理行業健康發展起到了指引作用。在此背景下，九方財富控股有限公司（「九方財富」或「公司」；股份代碼：9636.HK）於2月28日開始招股，現已進入招股第三日，預期股份將於3月10日正式於港交所主板掛牌交易。

據悉，九方財富此次IPO引入了包括新華保險旗下專業資產管理公司--新華資管香港、中國飛鶴控股股東、公司老股東蘭馨亞洲及和邦集團等5家基石投資者。

九方財富是中國的在線投資決策解決方案提供商，專注於在線投資者內容服務市場提供教育服務及金融信息軟件服務。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年總訂單金額人民幣2,001.2百萬元及市場份額5.9%計，公司是中國第二大在線投資決策解決方案提供商；按2021年在線高端投教服務及在線財商教育服務的總訂單金額人民幣1,390.7百萬元及市場份額11.2%計，公司是中國最大的在線投資者內容服務提供商。

產品差異化優勢顯著 多層次滿足客戶需求

共同富裕時代背景下，財富管理行業迎來了爆發式增長，行業競爭愈發激烈。得益於差異化的産品與服務組合和强大的産品開發能力，九方財富於業內佔據了獨特先發優勢。據了解，截至2022年10月31日，負責開發產品與服務內容的九方研究所擁有115名專業人員，且在研究、投資及其他金融領域擁有豐富經驗，研究範圍涵蓋宏觀政治和經濟、行業、公司和金融工程等領域。

同時，憑藉自身開發在線高端投教服務內容的經驗，公司開發了金融信息軟件服務，並將根據用戶反饋及市場最新進展不斷更新當中的內容。此外，面對多方面客戶的各類需求，九方財富亦依託其對中國資本市場及中國個人投資者擁有深厚的認識，定制多元化產品及服務以配合具有不同投資經驗的個人投資者的獨特投資決策需要，包括在線高端投教服務、金融信息軟件服務和在線財商教育服務等。

值得一提的是，九方財富旗下上海九方雲是中國首批取得中國證監會發出的證券投資顧問資質的公司之一。於2021年5月22日，上海九方雲當選為中國證券業協會第七屆管理委員會委員。

技術實力築牢護城河壁壘 訂單量與營收規模迭創新高

除多元化的產品及服務外，九方財富於業內的優勢很大程度上也來源於持續的金融科技投入與賦能，以人工智能、雲端、大數據和區塊鏈等相關技術為基礎，公司構建了全數字化的金融信息處理及分析系統，將信息流、數據流與客戶聯繫起來。招股書顯示，截至2022年10月31日，公司研發部門擁有480名專業人員，佔員工總數的21.0%；2019年至2022年10月，公司累計研發投入金額超7億元人民幣。目前，公司擁有7項專利及72項版權。

領先的行業地位也為九方財富帶來了優秀的業績表現。招股書數據顯示，訂單量方面，九方財富2020年全年總訂單金額突破10億元，2021年的總訂單金額約爲20億元，實現總訂單金額連續四年高速增長；營收方面，於2019至2021年期間，收入分別達人民幣2.74億元、7.09億元及14.52億元，2022年前十個月總營收營收達15.46億元，同比上升43.9%；毛利率方面，於2021年以及截至2021年及2022年10月31日止十個月，毛利率分別為86.7%、87.1%及88.4%。

隨著近二十年中國經濟的飛速發展，國內居民財富加速增長，擁有財富管理需求的客戶群不斷壯大，投顧市場百舸爭流。如今，九方財富距離上市成功僅一步之遙，未來，有了資本的加持，公司將持續投資流量池並夯實技術能力，以鞏固其市場地位，日後發展可期。

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