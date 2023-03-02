【日本皇室】小室圭「轉正」任美律師 「與真子幸福走下去」

日本公主小室真子的丈夫小室圭日前正式在美國註冊成為律師，開始以律師身份工作。據悉，小室圭曾致電恩師報喜訊，更稱「會與真子幸福走下去」。

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日本媒體報稱，紐約州法院系統中小室圭周一（2月27日）已登記為註冊律師。律師行Lowenstein Sandler亦把小室圭職銜由律政書記（Law Clerk），改為助理律師（Associate）。

日本放送協會（NHK）報道，指小室圭周三（3月1日）致電在日本工作時的律師事務所所長奧野善彥，通知對方自己終於在美國成為律師，亦感謝奧野善彥。

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據悉，小室圭指真子對喜訊亦十分高興。他稱紐約物價雖然高昂，生活相信不容易，但會與真子幸福地好好走下去。

小室圭前年從福特漢姆大學（Fordham University）法學院畢業後任職法律文員，曾在兩年內兩次應考紐約律師均失敗，最終在2022年10月才合格。

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責任編輯：吳漢培