【創科業績】 創科實業去年少賺2% 再發11頁報告反擊沽空機構

今午（1日）再發出公告反駁沽空機構報告的創科實業（00669），收市後公布截至去年12月底止全年業績，營業額按年升0.4%，純利按年則跌2%。股價今日隨大市向上，高見81.5元，最多升4.4%，收報80.25元，升2.8%，成交額19.5億元。

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創科去年營業額132.5億元（美元，下同），按年升0.4%；純利10.8億元，按年跌2%。派末期息11.58仙，按年跌10%，全年股息為23.81仙，按年持平。期內，毛利率提高54個基點至39.3%，已連續第14年錄得增長；除息、稅前盈利為12億元，按年增0.8%。

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去年主要收入來源電動工具業務銷售額錄得123億元，按年升3.1%，佔總銷售93%，按當地貨幣計算增長5.5%，其中旗艦品牌MILWAUKEE業務增長21.8%，列賬銷售額錄得18.7%增長，抵銷消費者工具及地板護理業務的跌幅；地板護理業務銷售額下跌25.6%，佔總銷售約7%，主要受累疫情後的消費需求下滑及零售商庫存減少所影響

另外，就沽空機構Jehoshaphat Research日前發表的沽空報告，創科再發11頁澄清公告反擊，批評有關報告片面及誤導，並重申相關指控毫無依據，審核委員會已調查有關指控，保留對Jehoshaphat採取法律行動的權利。公告指，Jehoshaphat的目標是打擊股東對本公司及其管理層的信心，因而從股價下跌中得益，這常見於沽空機構。

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記者：郭秀慧