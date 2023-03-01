雪佛龍首席執行官沃特指 五大石油生產商仍有可能合併 但面臨監管挑戰

雪佛龍公司Chevron（CVX）首席執行官沃特Michael Wirth周二表示，西方五大石油生產商的合併仍有可能，但將受監管障礙。

以石油為重點的美國能源巨頭的股價和現金水平飆升，推動了華爾街對歐洲石油生產商潛在交易的討論。花旗銀行分析師在1月份猜測，由於估值差異，雪佛龍或埃克森美孚Exxon Mobil（XOM）可能會收購英國石油公司（BP）、殼牌公司Shell (SHEL)或道達爾能源公司TotalEnergies（TTE ）。

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沃特指從來都不會說不可能，但他考慮到讓這樣的事情得到批准的現實情況，認為執行起來並不簡單。

監管和政府批准使這個過程比20世紀90年代末更加複雜，當時石油公司的數量更多，股價低迷，引發了整合，導致少數超級巨頭的出現。

沃特又稱，「當你減少到競爭對手少的時候，在監管方面的挑戰和政府審批等就變得有點複雜」

他覺得雪佛龍並不急於在石油或可再生能源領域進行併購，即使在能源價格高漲和現金充裕的時期，也仍然致力於嚴格控制支出。

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記者：張瑋婷