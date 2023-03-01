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【儲局官員】古爾斯比：決策者不能過度依賴市場反應　需實地考察以補充經濟數據不足

宏觀解讀 17:28 2023/03/01

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美國近月經濟數據強勁，令市場對利率取向愈變愈鷹，與聯儲局對利率的分歧開始收窄。但芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，央行官員應利用實體經濟中採集的數據去補充經濟數據的不足，又提醒要避免過度依賴金融市場反應。

在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有投票權的古爾斯比今年1月才就任芝加哥聯儲銀行行長，他承認經濟數據有滯後性，故依賴投資者對新消息做出的即時反應具有吸引力。但他坦言，「決策者過度依賴市場反應是危險和錯誤的，聯儲局官員的工作最終將根據實體經濟的情況來判斷。」

他表示，數據上下波動可能使市場難以了解經濟現狀，因此，需要用來自實體經濟的實地考察來補充這些傳統數據，「當事情像疫情大流行時一樣，出現很多奇怪和難以判斷的時間時，就更加需要用這種方法。」

古爾斯比去年10月時，曾提到利率峰值在5厘，對他而言是合理的。

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