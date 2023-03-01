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【多圖】雨後示範單位陪你睇　間隔方正 露台寬闊

股樓投資 18:16 2023/03/01

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星星地產元朗雨後推售在即，發展商今率先向傳媒開放項目示範單位，全屬交樓標準示範單位。其中仿照22樓E室搭建的為三房戶型，實用面積717平方呎，設有獨立廚房。標準樓層高度達3.25米，展現空間感。客飯廳長逾5.2米，闊約3米，盡頭連接由露台、工作平台及冷氣機平台組合而成的是「三合一露台」。主人睡房方面，設有曲尺大窗，多角度欣賞周邊景色。主人套浴選用浴缸設計，與配備淋浴間的客厠一樣，未有設置窗戶。

22樓E室

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另外開放以22樓Q室為藍本搭建的交樓標準示範單位，實用面積454平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，並選用大單邊設計，廳房享同座向景觀。客飯廳寬逾2.7米，可以容納多組家具。浴室方面配備鏡櫃及不同大小的儲物櫃，設有可收納式的晾衣架。

22樓Q

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同步開放仿照22樓B室搭建的無改動示範單位，實用面積372平方呎，屬一房連開放式廚房間隔。入門即見長形客飯廳，同樣連接「三合一露台」，睡房長約3.2米，寬2.2米，擺放睡床後仍能有位置容納其他家具滿足日常生活需要。

22樓B室

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 雨後 元朗 私人屋苑

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