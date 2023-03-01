【商場推廣】新地15大商場推購物賞　派萬張商場餐飲券

實施近三年的口罩令鬆綁，新鴻基地產15大商場，包括apm、wwwtc mall、大埔超級城等馬上推出優惠，包括發放萬張商場電子餐飲券、1元換領美妝護膚產品、以及iPhone 14、Dyson風筒大抽獎等等。

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新鴻基地產執行董事馮秀炎小姐表示，隨著最後一項防疫措施撤銷，加上關口全面開放，以及四月將派發新一輪消費券，在各項利好因素下，相信能進一步刺激旗下商場消費氣氛，加速零售及餐飲業復甦，為市場帶來正面消費動力。「配合商場密集式的優惠獎賞、節日主題創意互動體驗裝置， 預計新地15大商場今年首季商場人流及生意表現，將較去年同期增加20%至30%。」

新地商場禮遇包括送出萬張餐飲券，由3月1日至3月5日，顧客於新地商場包括apm、wwwtc mall、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場及柴灣新翠商場，以電子貨幣即日消費購物滿100元或以上，即可換領40元商場電子餐飲券。此外，The Point會員在3月4日至26 日逢星期六、日，於apm以電子貨幣即日消費滿指定金額，即有機會以1元起換領各項美妝優惠，包括唇膏、精華啫喱、氣墊粉餅及香水等。

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責任編輯：歐陽佩

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