不少央行繼續囤積黃金

最近幾個季度不少國家一直在囤積黃金，包括土耳其和哈薩克，中國也不例外。中國人民銀行最近宣佈1月份再次增加其黃金儲備，這次增加了15噸。中國的黃金儲備總量目前為2,025噸，這是一個歷史新高。自去年下半年以來，中央銀行購買黃金的趨勢一直在持續，22年第三季度的購買量達到了400噸的歷史最高水準。這樣做是多方面推動的，但其中一個關鍵原因無疑是為了降低相對於美元和美元資產的風險，以支持更「中立」的價值儲存，不受任何單個經濟體的束縛，並具有在面對地緣政治和金融危機時具有彈性的額外益處。從基本需求角度來看，黃金仍有一定水平的支持。

黃金將2022年最後一季的強勁表現帶到了新的一年，在2月1日創下了1,950美元的9個月新高。這出色的表現主要是由於美元走軟，支撐了對貴金屬的避險需求，以及過去兩季央行的強勁購買量。然而，在這一漲勢之後，金價在1月份的就業報告公佈後大幅回落，該報告顯示美國經濟增加了51.7萬個新工作崗位（預期為18.9萬個），以及高於預期的6.4%的通脹（預期為6.2%）。這一系列宏觀經濟資料的發佈打擊了聯儲局在近期/中期內採取鴿派立場的期望，並重新為美元和國債收益率提供了支援。

聚焦有利條件，包括美元走軟以及與2022年相比，今年美國利率走勢不會那麼激進的預期，我們對黃金總體上仍然持建設性態度。從長遠來看，有利於央行購買的結構性趨勢也證明對金價有支持作用。此外，鑒於黃金與債券和股票的低相關性，我們繼續主張在一個全面和平衡的投資組合中把黃金作為一個分散風險的工具。黃金在過去的金融危機中也表現出了彈性，所以持有黃金將增加對應黑天鵝事件的整體彈性。投資者可以通過以下方式獲得黃金投資：i）實物黃金；ii）黃金期貨；iii）實物黃金和金礦股票的ETF和管理基金；或iv）直接持有金礦股票，這基本上是黃金的杠杆表現。

責任編輯︰梁浩碩

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