通用汽車裁員 數百個行政級別和受薪職位受影響 股價下跌2％

一位知情人士在周二告訴《路透社》指，General Motors （GM）通用汽車公司正在裁減數百個行政級別和受薪職位，以此削減成本和精簡業務，又稱全球裁員人數在「數百人以下」。

GM首席人事官侯夫曼Arden Hoffman周二在給員工的信中稱，底特律的汽車製造商致力於在未來兩年內節約20億美元的成本，他們將通過減少公司開支、管理費用和所有產品的複雜性來實現這一目標。



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GM在1月份披露了20億美元的成本削減目標，同時也稱沒有裁員計劃，這次的行動也沒有定性為裁員。

霍夫曼認為，在競爭對手的利潤率正在提高的環境下，他們必須現在就採取行動，關注自己的效率。為了實現承諾並擊敗競爭對手，他們需要擁有勝利的團隊，沒有之一。他又指，公司需要一種文化的轉變，使我們能夠對實現現在所要求的更高水平的運營負責。

GM周二股價收盤下跌1.5%。

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記者：張瑋婷