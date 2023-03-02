【業績︱669】創科實業逆市升近2%　去年少賺2%　末期息削10%至90仙

▲ 創科實業去年少賺2% 末期息削10%至90仙

創科實業 （00669） 去年純利按年跌2%至10.8億美元，派末期息90港仙（約11.58美仙），按年跌10%，全年派息維持185港仙（約23.81美仙），以收市價80.25元計，現價股息率約2.3厘。期內，收入按年升0.4%至132.5億美元，其中，按當地貨幣計算，旗艦品牌MILWAUKEE業務增長21.8%。

創科實業逆市升1.7%，報81.6元。

期內，主要收入來源電動工具業務銷售額錄得123億美元，按年升3.1%，按當地貨幣計算增長5.5%，佔總銷售93%。受惠於MILWAUKEE業務按當地貨幣計算增長21.8%，抵銷了消費者工具及地板護理業務的跌幅。同時，電動工具業務於歐洲及全球其他地區錄得低雙位數自然增長，核心的北美業務亦錄得正面增長。

至於地板護理業務，受累疫情後的消費需求下滑及零售商庫存減少所影響，銷售額下跌25.6%，佔總銷售約7%。創科指，去年已解決庫存過剩的問題，今年庫存已回復至更健康的水平。

集團毛利率連續14年上升，按年升54個基點至39.3%，主因推出高利潤新產品、Milwaukee帶來的組合改善、強勁的售後市場電池業務、製造生產力及極嚴格的成本控制措施。

而截至年底，製成品存貨日數下降3日至113。去年產品設計及研發的投資為4.84億美元，佔營業額3.7%。

展望未來，創科指，對透過引入持續利潤增長的新產品和提升生產效率以推動毛利率上升的能力充滿信心，並作好準備在未來數年進一步擴大全球充電式工具領域的主導地位。

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