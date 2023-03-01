▲ 【證監監管】康宏資產管理前持牌代表黃冠成遭「終身停賽」 涉代幕後黑手操縱創板股份

證監會宣布，終身禁止康宏資產管理前持牌代表黃冠成重投業界。證監會指，黃冠成參與一項涉及一家創業板上市公司的股票操縱計劃。證監會未公開該上市公司名稱，僅指該股份已被私有化，2021年正式除牌。

證監會指出，於2016年6月至7月期間，黃冠成作為康宏資產管理的財富管理顧問成功說服其同事X參與該計劃，X繼而招攬10名客戶向涉及該計劃的操縱者購買A公司股份。

X的客戶同意持有該等股份1至3個月，期間操縱者據稱將會推高A公司的股價。他們亦同意只會在X允許下才出售該等股份，以換取相當於交易價值12%至15%的現金回佣。然而，在X的客戶獲准沽出股份之前，A公司的股價暴跌，令他們蒙受了重大損失。

黃冠成涉穿針引線 代幕後黑手指令

證監會續指，黃冠成促成X的客戶向操縱者購買該等股份，包括每次交易前都會事先與操縱者確認日期、時間、規模及價格並向X發出詳細指示，以確保X的客戶的買盤指令與操縱者的賣盤指令互相配對。黃隨後會從操縱者收取現金回佣並支付予X，再由X分派予其客戶

證監會亦發現，當黃冠成在2018年出席與證監會會面時，明知而提供在要項上屬虛假或具誤導性的回答，以隱瞞他參與該計劃，因而違反了《證券及期貨條例》。

證監會稱，黃冠成的失當行為屬蓄意、嚴重且明顯有欠誠實，並導致X的客戶遭受重大損失，並且妨礙證監會調查，有需要向業界傳遞具阻嚇力的強烈訊息。

康宏資產管理現改稱為環一資產管理。

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編輯：麥德銘