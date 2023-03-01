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中原辦「深圳購房節」　安排豪華大巴接送實地視察　項目售價500萬至1500萬人民幣

股樓投資 16:56 2023/03/01

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中港通關，大灣區城市再度成為港人置業熱點。為迎接市場商機，中原地產及深圳中原於3月合辦「深圳購房節」，精選樓盤予港人，並安排大巴接送北上實地視察，同時將按市況擴大規模，或短期內招聘多500人。

中原地產（中國內地）副總裁兼深圳中原董事總經理鄭叔倫透露，本月的「深圳購房節」與9個深圳發展商合作，項目售價介乎500萬至1,500萬人民幣，而集團無定下銷售目標，僅希望市場重新起動，「令更多香港人對深圳置業感興趣」。 

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，中港全面通關，該行接獲大量港人北上置業的查詢，蘊釀通關之時，查詢量約每周20個，通關後則增至每周約100個，當中珠海、中山、深圳，因有「一小時生活圈」概念，最得港人歡心。

他續說，疫情肆虐3年期間，即使內地封關及嚴格封控下，港人北上置業意欲未減，而買家以退休人士為多，置業目的以退休養老、渡假、工作落腳為主，而樓價範圍以120萬元至300萬元人民幣最熱選。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 大灣區 陳永傑 深圳 中原地產

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