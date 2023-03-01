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油價連續三日上升 市場認為中國的需求強勁支撐了價格

環球政經 15:57 2023/03/01

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油價周三（1日）連續第二個交易日擴大漲幅，市場認為是中國的製造業強勁增長，提振了全球燃料需求的前景。

北京時間8點，布蘭特原油期貨上漲0.45美元，約0.5％，至每桶83.90美元，。紐約原油（WTI）4月期貨上漲0.6%，至每桶77.47美元。

市場估計油價是受到世界第二大原油消費國——中國的需求強勁反彈的預期支撐。

 

【iM會客室】港股重上20000 3月聚焦三大板塊

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【iM會客室】港股重上20000 3月聚焦三大板塊

 

數據顯示，財新全球週三公佈的採購經理人指數（PMI）顯示，中國2月份工廠活動在七個月內首次出現增長。而周三公佈的政府官方PMI數據也顯示，2月份製造業出現了2012年以來的最快擴張。

強勁的需求信號被全球最大的石油消費國和生產國——美國的原油庫存上升的跡象所抵消，據指截至2月24日的一周，美國石油庫存增加了620萬桶。

【ChatGPT熱潮】 據報騰訊針對ChatGPT對話式產品 成立「混元助手」項目組【見下頁

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記者：張瑋婷

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