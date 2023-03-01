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【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升 股價抽升逾6%

股樓投資 16:58 2023/03/01

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中聯通（00762）在世界移動通信展中國聯通5G創新發布會上，發布全球首款通用型5G RedCap商用模組NX307，並獲大行唱好，料股價在未來60日內有超過80%機率會上升。聯通股價隨即起動，高見6.18元，最多升8%，收報6.07元，升6.1%，成交額6.6億元。

同場加映﹕【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

公司副總經理梁寶俊表示，聯通基於5G OPENLAB實驗室先進的R17端到端測試環境，完成業界首款5G RedCap商用模組NX307研發，支持5G主流商用頻段，重點面向工業、電力及車聯網等行業領域，滿足行業客戶對輕量化5G模組的需求。他又指，與現有R15/R16模組相比，雁飛NX307模組成本下降50%，功耗為同尺寸LTE Cat.4模組的80%，實現低功耗特性，可滿足功耗敏感場景的需求。

大行予中聯通投資評級及目標價﹕

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另外，大摩昨日（1日）發表研究報告指，預期聯通去年第四季業績將表現穩固，服務收入料按年增長8.1%，去年全年純利料增長14.2%。該行料，在5G每用戶每月收入（ARPU）穩步提升及強勁的工業互聯網業務推動下，聯通今年增長將保持韌性，預測今年服務收入增長7.9%，淨利潤增長13.2%，自由現金流趨向更健康水平，有助推動股東回報改善。

該行預期，聯通今年股息按年增長16%，股息回報可達6厘，加上市盈率水平具吸引力，料股價在未來60日內有超過80%機率會上升，予其「增持」投資評級，目標價7元。

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記者：郭秀慧

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中國聯通（00762） 大行報告 增持 港股 目標價 純利

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