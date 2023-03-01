【電動車】小鵬汽車2月交付量跌3.5%　一文看清中資電動車廠2月交付量（附表）​​​​​​​

▲ 一文看清中資電動車廠2月交付量（附表）​​​​​​​

中資新能源車廠陸續公布2月交付量，小鵬汽車 （09868） 2月交付量為6,010輛，按年跌3.5%，按月則升15%；吉利汽車 （00175） 旗下極氪2月交付量為5,455輛，按年增長約87%。

本文將以一文方式綜合各車廠數字，以供讀者參考：

車廠 2月交付量/銷量（按年變幅） 理想汽車 16,620輛（+97.5%） 極氪（吉利旗下） 5,455輛（+87%） 小鵬汽車 6,010輛（-3.5%）

小鵬汽車2月交付量交付量跌3.5%

小鵬汽車 （09868） 2月共計交付6,010智能電動汽車，按年跌3.5%。與1月比較，2月交付量按月則升15%。

小鵬汽車表示，將 繼續擴大其在國際市場的影響力，今年 2 月 ， 小鵬汽車 在 丹麥 及 荷蘭 開設零售店； 同時，首間歐洲服務中心在 挪威 開始營運。

另外，自3月起，小鵬City NGP輔助駕駛功能將在 深圳及 上海 的多款車型上綫 。

理想汽車2月交付量升97.5%

理想汽車 （02015） 2月共計交付新車16,620輛，按年增長97.5%。與1月比較，2月交付量按月再增9.7%。

理想汽車董事長兼CEO李想表示，「理想L7」即將於3月初開啟首批用戶交付。同時，「理想L8」新增Air版本，不僅擴展家庭用戶的選擇，更加強理想L8在30萬至40萬元六座SUV市場競爭力。此外，自去年九月以來，作為家庭六座旗艦車型，理想L9在細分市場持續領先，已經連續五個月蟬聯中國全尺寸SUV銷量榜首。

吉利極氪交付量按年升約87%

吉利 （00175） 旗下高端智能電動汽車公司極氪2月交付汽車5,455輛，按年增長約87%。若與1月比較，極氪交付量按月增75%。

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編輯：姚卓然