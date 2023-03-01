【電動車】吉利極氪2月交付量升約87%　一文看清中資電動車廠2月交付量（附表）​​​​​​​

▲ 【電動車】一文看清中資電動車廠2月交付量（附表）​​​​​​​

中資新能源車廠陸續公布2月交付量，其數字有所回升，吉利 （00175） 旗下極氪2月交付汽車5,455部，按年增長約87%。而理想汽車 （02015） 2月共計交付新車16,620輛，按年增長97.5%。

本文將以一文方式綜合各車廠數字，以供讀者參考：

車廠 2月交付量/銷量（按年變幅） 理想汽車 16,620輛（+97.5%） 極氪（吉利旗下） 5,455輛（+87%）

理想汽車2月交付量升97.5%

理想汽車 （02015） 2月共計交付新車16,620輛，按年增長97.5%。公司指，自交付以來，理想汽車累計交付量已達到289,095輛。理想汽車董事長兼CEO李想表示，理想L7即將於3月初開啟首批用戶交付。同時，理想L8新增Air版本，不僅擴展了家庭用戶的選擇，更加強了理想L8 在30-40萬元六座SUV市場中的競爭力。此外，自去年九月以來，作為家庭六座旗艦車型，理想L9在細分市場持續領先，已經連續五個月蟬聯中國全尺寸SUV銷量榜首。

吉利極氪交付量按年升約87%

吉利 （00175） 旗下高端智能電動汽車公司極氪2月交付汽車5,455輛，按年增長約87%。

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編輯：姚卓然