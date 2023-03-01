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【電動車】一文看清中資電動車廠2月交付量　比亞迪理想蔚來按年倍增、小鵬汽車未止跌

股市 18:33 2023/03/01

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一文看清中資電動車廠2月交付量（附表）​​​​​​​

中資新能源車廠陸續公布2月交付量，因應農曆新年假期較早，多家廠商按月、按年都有明顯增長。電動車龍頭比亞迪 （01211） 2月銷出逾19.36萬輛新能源汽車，按年增1.2倍。理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 、吉利汽車 （00175） 旗下「極氪」都有8成至9成多增長。

不過，小鵬汽車 （09868） 交付量按年仍未止跌。

本文將以一文方式綜合各車廠數字，以供讀者參考：

車廠 2月交付量/銷量（按年變幅）
比亞迪 193,655輛（＋119%）
理想汽車 16,620輛（+97.5%）
蔚來 12,157輛（+98.3%）
小鵬汽車     6,010輛（-3.5%）
極氪（吉利旗下）   5,455輛（+87%）

蔚來2月交付量增98% 增全年換電站建設目標

蔚來 （09866） 公布，2月交付量按年增98%至12,157輛，按月則增43%。

蔚來又指，公司2月提高全年換電站建設量目標，由原訂400個增至1000個，令總數增至逾2300個。

比亞迪2月新能源車銷量增1.2倍

比亞迪股份 （01211） 公布，2月新能源汽車銷量按年增1.2倍至193,655輛，按月則增26%。細分各分類，純電動乘用車佔90,639輛、插電式混合動力乘用車佔101,025輛、商用車佔1,991輛。

比亞迪2月海外銷售新能源乘用車合計15,002輛，按月增44%，2月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為8.952GWh。

小鵬汽車2月交付量交付量跌3.5%

小鵬汽車 （09868） 2月共計交付6,010智能電動汽車，按年跌3.5%。與1月比較，2月交付量按月則升15%。

小鵬汽車表示，將繼續擴大其在國際市場的影響力，今年2月小鵬汽車丹麥荷蘭開設零售店；同時，首間歐洲服務中心在挪威開始營運。

另外，自3月起，小鵬City NGP輔助駕駛功能將在深圳及上海的多款車型上綫

理想汽車2月交付量升97.5%

理想汽車 （02015） 2月共計交付新車16,620輛，按年增長97.5%。與1月比較，2月交付量按月再增9.7%。

理想汽車董事長兼CEO李想表示，「理想L7」即將於3月初開啟首批用戶交付。同時，「理想L8」新增Air版本，不僅擴展家庭用戶的選擇，更加強理想L8在30萬至40萬元六座SUV市場競爭力。此外，自去年九月以來，作為家庭六座旗艦車型，理想L9在細分市場持續領先，已經連續五個月蟬聯中國全尺寸SUV銷量榜首。

吉利極氪交付量按年升約87%

吉利 （00175） 旗下高端智能電動汽車公司極氪2月交付汽車5,455輛，按年增長約87%。若與1月比較，極氪交付量按月增75%。

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編輯：姚卓然

比亞迪股份（01211） 小鵬汽車－W（09868） 蔚來－SW（09866） 理想汽車—W（02015） 吉利汽車（00175） 港股 電動車 汽車 新能源
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