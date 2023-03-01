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【TSLA】Tesla據報擬升級Model Y　新版將於2024年投產

新經濟追蹤 16:42 2023/03/01

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【TSLA】Tesla據報擬升級Model Y　新版將於2024年投產

外電引述消息指，Tesla（美：TSLA）正準備為Model Y升級，啟動代號為「Juniper」的計劃，將一併更改Model Y的外觀和內飾，目標是在 2024 年開始生產。路透社指出，最新升級計劃正好讓Tesla可於未來兩年更新旗下最暢銷車型，應付中國內地和美國本土日益激烈的電動車市場競爭。

Tesla尚未就其產品戰略或任何計劃中的車型變更發表評論。Tesla 將於美國時間3月1日收市後（即香港時間3月2日清晨）舉行投資者日，馬斯克早前預告，活動將包括公布第三代「Master Plan」。

近期Tesla屢傳出為旗下車型籌備新升級計劃，包括正重組其上海裝配廠，為 Model 3 轎車的改進版本作準備，該項目代號為「Highland」，Highland版Model 3預計9月在上海投產。

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編輯：麥德銘

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