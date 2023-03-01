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【中美角力】中國美國商會：近25年首度逾半美企不視中國為三大市場

股市 17:24 2023/03/01

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【中美角力】中國美國商會：近25年首度逾半美企不視中國為三大市場

中美關係持續緊張，中國美國商會（AmCham）公布最新調查，逾4成在中國發展的美企表示，對中國前景持悲觀態度。商會表示，過去25年，中國首次不再被大多數會員公司視為前三大市場，僅約有45%將中國列為其近期全球投資計劃的三大投資重點，低於去年的60%。

報告顯示，有多數會員選擇不增加或減少在華投資，及重新思考在華的定位；45%的人表示中國的投資環境正在惡化，為過去五年來最高，惟大部分會員目前沒有計劃將業務完全移出中國。

根據調查，66%的受訪者表示，美中緊張持續加劇仍是企業的最大挑戰；有65%的會員則表示，他們「沒有把握或不確定」中國將進一步對外資開放。

商會主席Colm Rafferty表示，去年對其會員而言具有挑戰性，因需應對中國經濟放緩、疫情封控措施、及持續努力確保遵從新的美中相關法規。

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