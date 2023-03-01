【英國王室】查理斯收回哈里梅根舊居 安德魯或成新主人

英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）和英國王室關係緊張，據報兩人在英國的舊居已被英王查理斯（King Charles III）收回，並可能轉讓予二弟安德魯王子（Prince Andrew）。據報哈里梅根正設法，將舊居物品轉運至美國。

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哈里梅根在英國生活期間，一直居住在浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。但英媒《太陽報》引述消息人士指，自哈里的自傳《Spare》出版後，查理斯開始著手收回浮若閣摩爾宮。消息人士更形容，此舉無疑宣布兩人在英國的日子正式結束。

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報道指，白金漢宮已向哈里梅根發出正式通知，要求兩人撤出浮若閣摩爾宮。據報安德魯上周亦已正式獲得入住資格，雖然浮若閣摩爾宮擁有5間睡房，但相對而言較小，安德魯對安排亦非常抗拒。

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報道指，哈里梅根別無他選，只能放棄浮若閣摩爾宮，兩人在英國將無任何住所。哈里梅根亦正制定計劃，將浮若閣摩爾宮內的物品轉移指兩人加州的住所。此舉亦引來外界猜測，哈里梅根是否仍然會獲邀出席查理斯5月舉行登基典禮。

哈里梅根在2018年時，獲得已故英女王贈予浮若閣摩爾宮作為結婚禮物，當時兩人指，禮物代表二人在英國擁有一個可以永遠作為家的地方。哈里梅根其後共耗資英國公帑240萬英鎊（約2,277萬港元）翻新住所，但僅入住半年就搬至他處。

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責任編輯：李俊儀