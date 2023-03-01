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美富貴白人區欲「獨立」升格城市 亞特蘭大評級恐受影響

環球社會熱點 16:43 2023/03/01

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美國佐治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）的一個白人富豪社區希望尋求「獨立」，升格成為城市。如計劃最終成功不止大幅削減亞特蘭大稅收，更可能影響城市的信貸評級。

拜登揚言將加稅 表明針對億萬富豪 【下一頁】

巴克海特（Buckhead）為亞特蘭大其中一個最富裕的社區，同時亦是最多白人聚居社區。社區去年一度希望脫離亞特蘭大，成為獨立城市，最終被州立法機構阻止。

但今年兩項獨立動議卻在州參議院委員會獲批，將最少在周三（1日）轉交州內其他立法機關投票。如動議最終闖過州議會，並由州長肯普（Brian Kemp）簽署核准，巴克海特將最快在2024年11月公投，決定是否獨立成為城市。

雖然巴克海特佔地僅約62平方公里，但社區人口佔亞特蘭大市約5分1，而且佔市政府稅收高達38%。一旦巴克海特「獨立」成功，不止影響亞特蘭大信貸評級，州內其他城市信貸評級亦會被波及。

蘇維思獲提名任美國勞工部長 拜登政府首亞裔官員任命 【下一頁】

即使亞特蘭大市在約6.5億美元一般責任無限制市政債券，國際評級機構穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）去年10月仍把該市信貸評為僅次於最佳Aaa的Aa1等級。

市長狄更斯（Andre Dickens）發言人表示，市政府將繼續與州參議院合作，在釀成災難後果前終止立法程序。不過，州眾議院亦預計會強烈反對動議。

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責任編輯：吳漢培

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