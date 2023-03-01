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【板塊追蹤】財政部續免新能源車購置稅 電動車股受惠領漲

股樓投資 19:02 2023/03/01

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據內媒報道，北京市今年將繼續實施乘用車置換新能源車補貼政策，其中補貼標準和方式都與去年一致；另外國家財政部副部長許宏才重申，對於購置期在今年的新能源車，繼續免徵車輛購置稅。電動車板塊周三（1日）股價受多重帶動，整體與大市一同向上。

 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

 

各車股中以蔚來（09866）為首，收報79.7元，升幅11%；小鵬汽車（09868）收報37.65元，升幅9.6%；理想汽車（02015）收報100.2元，升幅8.6%；比亞迪（01211）則收報224.4元，升幅6.3%。
 

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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據續行的新能源車補貼政策，由周三（1日）起至8月底期間，個人消費者報廢或轉出北京市註冊登記在本人名下一年以上的乘用車，並在北京市汽車銷售企業新購新能源小客車，可獲得8,000元人民幣或10,000元人民幣補貼。

 

 

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

 

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撰文：鄭昊彤

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汽車 新能源 港股 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 蔚來－SW（09866） 補貼

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