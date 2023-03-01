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【大行報告】高盛：受今年較佳智能手機市場支持 上調舜宇光學目標價至105元

股樓投資 19:16 2023/03/01

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高盛表示，就舜宇光學（02382）受今年較佳的智能手機市場支持，及第二季推出更多規格較好的新款手機，以於今年3月前吸引庫存消化後的消費者再度購買，將其目標價由92元上調14%至105元，並維持「中性」評級。舜宇光學周三（1日）收報96.95元，升幅8.9%。

 

【同場加映】青姐話：主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

該行同時輕微上調集團今年至2025年各年盈利預測分別2%、3%及1%。不過該行亦提到，雖然預期今年的智能手機鏡頭市場會優於去年，但對市場競爭仍持審慎態度，故將舜宇光學的混合毛利率預測維持於20%至21%的持平水平。



【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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舜宇光學科技（02382） 港股 智能手機 目標價 大行報告

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