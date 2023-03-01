  • 21°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩上調潤啤目標價至67元 牛市睇高至79元

股樓投資 17:53 2023/03/01

分享：

分享：

摩根士丹利表示，料華潤啤酒（00291）去年至明年的經常性收入年均複合增長率為25%，重申「增持」評級，並將目標價由64元上調至67元，相當於今年核心市盈率的35倍，又預期潤啤「牛市」情況預測下股價可達79元，「熊市」情況下為42元，均高於原預期的75元及40元。華潤啤酒周三（1日）收報62.65元，升幅8.1%。

 

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

 

該行下調對其去年及今年的經常性淨利潤預測約1%，主要由於對公司去年銷售預測下調1%，以反映去年12月時的疫情爆發的影響；毛利率預測輕微下調0.1至0.3個百分點，收入預測反映銷售去槓桿的影響及原材料價格持續高企。



【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

該行表示，因潤啤有效控制開支，只下調對其去年營運開支預測0.2個百分點。

 

 

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
目標價 港股 大行報告 華潤啤酒（00291）

下一篇文章

【創科業績】 創科實業去年少賺2% 再發11頁報告反擊沽空機構

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
本港明日起取消口罩令 消費股個別發展 莎莎全日升近6%
本港明日起取消口罩令 消費股個別發展 莎莎全日升近6%
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【iMoney 800期有禮】 送香港迪士尼樂園酒店海景客房及香港迪士尼樂園一日標準門票
【iMoney 800期有禮】 送香港迪士尼樂園酒店海景客房及香港迪士尼樂園一日標準門票
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款