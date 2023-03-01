【大行報告】大摩上調潤啤目標價至67元 牛市睇高至79元

摩根士丹利表示，料華潤啤酒（00291）去年至明年的經常性收入年均複合增長率為25%，重申「增持」評級，並將目標價由64元上調至67元，相當於今年核心市盈率的35倍，又預期潤啤「牛市」情況預測下股價可達79元，「熊市」情況下為42元，均高於原預期的75元及40元。華潤啤酒周三（1日）收報62.65元，升幅8.1%。

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該行下調對其去年及今年的經常性淨利潤預測約1%，主要由於對公司去年銷售預測下調1%，以反映去年12月時的疫情爆發的影響；毛利率預測輕微下調0.1至0.3個百分點，收入預測反映銷售去槓桿的影響及原材料價格持續高企。





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該行表示，因潤啤有效控制開支，只下調對其去年營運開支預測0.2個百分點。

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撰文：鄭昊彤