【小老闆生意經@iM網欄】內地旅客紛來港 通關效應利好消費

今年新一份《財政預算案》經已出爐，政府再派5,000元電子消費券。每名合資格的18歲或以上永久性居民以及新來港人士，將分兩期獲發總額5,000元電子消費券，料今年4月發放首3,000元消費券，餘額則在今年中發放。政府派發消費券，明顯可帶旺零售消費。而港府在周三(3月1日)起全面取消口罩令，在室內、戶外及公共交通工具均不需要再強制帶口罩，此舉亦對本港整體的經濟發展甚為有利。同時意味本地所有社交距離措施正式結束，有利零售市道持續回暖。

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從過往派發消費券的經驗看，超過一半或有上的人會把消費券主要用於零售消費上。而根據政府資料顯示，香港消費券計劃的支付工具涵蓋三萬至十萬家本地零售、飲食及服務業商戶，市民可於本地實體店或網店使用消費券，包括零售﹑餐飲﹑服務行業、持有商業登記的網店，甚至是本地旅行社、本地旅遊網站及本地航空公司網上系統等都可以使用消費券。因此，除了零售業，料上述的各行各業均可從中受惠。

目前中港兩地已全面通關，來港旅客人次持續回升，本地零售業迎來複蘇。普華永道預計，今年香港零售額增長13%至3,950億元，但提醒零售業在首幾個月仍將依賴本地消費，恐難以恢複至疫情前的水平。普華永道亞太區、中國內地及香港區消費市場行業主管合夥人鄭煥然估計今年有2,000萬遊客來港，大概是2018年6,500萬高峰時期的三分之一。

隨訪港旅客人次不斷回升，加上港府推出多項有利市民消費的措施，料可吸引更多人在港消費。惟部分港人在疫情下久未出遊，相信短期將傾向外遊多於留港，此或令即將發放的消費券效應未如之前般大。不過自中港兩地通關後，多個核心旺區重臨內地旅客的蹤影，為本地零售商注入消費動力。事實上，內地入境人數自通關後有明顯遞增的趨勢。展望未來，愈來愈多旅客來港消費，當中內地自由行旅客的購買力強勁，本地零售業有望持續表現穩定。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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