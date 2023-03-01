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【珠寶展覽】口罩令撤全面復常　珠寶雙展吸逾2500展商今揭幕　展商：心情非常高漲

商業 16:29 2023/03/01

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隨著口罩令於今（1日）撤銷，社交距離措施全面結束，香港與內地及國際間的商貿往來，以至復常路將更添動力。作為全面復常後首輪舉辦的大型商貿展覽，由貿易發展局主辦之香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展，今起一連5日在會展舉行。

【展覽復常】兩珠寶展下月舉行　吸逾2300展商兼過萬買家　展商：今年內地客生意料爆升

全球經濟邁向復常，香港防疫措施亦已全面解除，中國內地及海外展商對參加今次珠寶雙展表現非常積極。今年珠寶雙展匯聚來自36個國家及地區、超過2,500家展商參加；大會同時組織來自70個國家及地區、100個買家團參觀。珠寶雙展共設20個地區展館，包括來自中國內地、印度、巴西、日本等地，加上知名的珠寶業界組織亦重臨展會，顯示國際企業對香港的商貿平台仍充滿信心。

展會開始之前已見展覽廳門外有絡繹不絕前來觀展以及確認買家證的人龍。展覽廳內除了有星光熠熠的瑰麗珠寶鑽飾，更有闊別逾3年的歡顏。普遍展商表示今日情緒高漲，非常開心，因今次參展有多個利好勢頭，相信「財源滾滾來」，預料生意額比去年至少升1半。

【展覽復常】中港全面通關　會展中心主動出擊向海外說好香港展覽故事

記者：楊嘉軒

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