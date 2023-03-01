【消費優惠】滙豐夥Visa推「Visa Instalments」服務 8月底前用作信用卡免息分期付款 可獲額外獎賞錢及電子禮券

滙豐宣布與Visa合作於香港推出「Visa Instalments」服務，滙豐Visa信用卡客戶在指定網購平台結賬時，點選「Visa Instalments」，然後可免息免手續費攤分消費，毋須額外信用檢查或貸款批核。

【醫療保險調查】近 8 成投保受訪者有不愉快經歷 75%受訪者有興趣於網上自行投保【下一頁】

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

滙豐表示，由即日起至8月底，客戶於參與商戶使用 Visa Instalments 作信用卡免息分期付款，單一簽賬滿1000元可獲100元「獎賞錢」，若是首次以合資格滙豐信用卡透過商戶免息分期付款，可獲額外100元「獎賞錢」，合計200元。另外在Catalog、馬拉松、Go Wild、Columbia 及 Crocs 網上商店消費滿1,000元，並以Visa Instalments作分期付款，可專享額外50元電子禮券。

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

目前首階段合作商戶包括：太古旗下零售網購商店，包括Catalog、馬拉松、Go Wild 、Columbia、Arena、Cath Kidston、Chevignon、 Crocs、Havaianas、Teva 及 UGG使用該服務，服務預計將於今年稍後引入更多商戶。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升 股價抽升逾6%【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱