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【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位

Hot Talk 16:23 2023/03/01

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【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票、3.17公布結果　香港航空大塞車、惟仍有空位

香港政府宣布推出「你好，香港！」計劃，為吸引旅客重來香港，機管局舉行「飛遇世界鉅賞」，由3月1日起將免費派發50萬張機票。國泰航空周三（1日）起派發17,400張泰國來往香港機票，用戶年滿18歲及成為國泰會員即可參加，現時國泰網站已截龍，顯示派發泰國來往香港機票活動已經結束，3月17日公布結果。

用戶只須到國泰航空「飛遇世界鉅賞」網站註冊並參加一個三條問題的網上測驗，就有機會贏取機票，據報門票將以先到先得的方式分發給答對的用戶，每位用戶只可參加一次，最快3月中旬會收到一封確認電子郵件。

成功抽到國泰航空機票的用戶仍需繳稅項及附加費，機票不可退款、不可兌換現金或轉讓，也不能使用現金或飛行里數升級座位。

香港航空網站異常繁忙

香港航空Hong Kong Airlines則周三開始派發泰國曼谷、越南河內及菲律賓馬尼拉來回香港機票，簡單採取先到先得方式，數量有限，然而香港航空網站異常繁忙，須等待逾2小時才能進入網站，截至下午4時15分左右，網站顯示仍有免費泰國曼谷來回香港機票空位。

香港航空表示，由於目前線路非常繁忙，官方網站等候時間較長，顧客若想訂購機票，可以嘗試使用手機APP，同時感謝外界參與「免費飛．撳住搶」活動，多謝耐心等侯。

國泰「飛遇世界鉅賞」機票數目配額如下

  送出來回香港機票數目 派發日期
菲律賓 20,400張 3月3-9日
泰國 17,400張 3月1日起
新加坡 12,500張 3月2-8日
印尼 11,510張 3月15-21日
越南     8,800張 3月17-23日
馬來西亞 7,000張 3月16-22日
柬埔寨 2,390張 3月18-24日

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