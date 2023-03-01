【滙豐控股5】滙豐擬發永久後償或有可轉換證券 集資20億美元

近日剛公布去年業績的滙豐(00005)宣布，擬於下周二（7日）發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券，發行價為本金額100％，由發行日起至2028年9月7日之年利率為8厘，及後以至每個重設日期（每五年）利率為參考息率加3.858厘。證券若發生資本充足觸發事件（任何時間非過渡基準普通股權一級比率低於７％），將自動轉換股份，轉換價初步定為每股3.2554美元，可轉換約6.14億股普通股，佔擴大股本約2.94％。證券持有人沒有選擇轉換股份的權利。滙豐全日收報60.25元，上升1.6%。

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滙豐預期，相關證券將於之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。滙豐擬將出售相關證券所得款項淨額，用於再融資、一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。

集團補充，若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換，相關證券將被轉換為約 614,365,713股普通股，佔 2023 年 2 月 27 日公司之已發行股本約3.03 %，以及發行此等轉換 股份後本公司經擴大已發行股本約2.94%。兩大股東貝萊德(美：BLK) 及中國平安(02318) 旗下平安資產管理在滙豐的股權，將分別調整至8.14%及7.92%。

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