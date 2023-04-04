【新股IPO】自動駕駛科企知行科技遞表　吉利佔去年逾九成收入

▲ 【新股IPO】自動駕駛科企知行科技據報年内赴香港上市 集資約2億至3億美元

內地自動駕駛解決方案提供商知行汽車科技周二（4日）遞表來港上市。知行汽車科技去年收入按年增6.4倍至13.3億元（人民幣，下同）；年內虧損收窄26.2%至3.4億元；撇除股份支付及優先權金融供給財務成本，經調整虧損收窄50.5%至1687.4萬元。

吉利佔去年九成收入

知行汽車收入主要來自向車廠（OEM）銷售自動駕駛解決方案及產品，集團自2020年10月起與吉利汽車合作，去年來自吉利汽車收入佔比按年增43.4個百分點至96.4%。知行為吉利集團自動駕駛解決方案及產品（尤其是其極氪系列）主要供應商，曾合作研發L2++級自動駕駛解決方案及產品。

舜宇光學 （02382） 為集團供應商，為其車廠客戶交付定製解決方案。

知行為為內地第二大第三方自動駕駛域控制器提供商

知行累計交付自動駕駛域控制器逾10萬台。除了吉利，集團預期將向長城汽車及東風汽車自動駕駛域控制器及iFC產品。為內地第二大第三方自動駕駛域控制器提供商，市場份額為26.2%。

集團預期集資額45%將作加強自動駕駛解決方案及產品的研發；35%為研發總部、製造工廠及新生產線資本開支；10%用作擴大銷售及服務網絡；及一般營運用途。

外電3月初報道，内地自動駕駛解決方案商知行科技（iMotion）考慮年内赴港上市，擬集資2億至3億美元（折合約15.7至23.55億港元）。

知行科技成立於2016年12月，主要向車企提供自動駕駛系統，股東包括未來資本、理想汽車 （02015） 及中國國有企業混合所有制改革基金。

同屬內地自動駕駛行業，激光雷達製造商禾賽科技（美：HSAI），上月完成美國赴美上市，集資1.9億美元（折合約14.9億港元），為逾一年多以來首度有中資企業在美集資逾1億美元。有分析預計，未來主動駕駛的市場份額可達2,450億美元（折合約19232億港元）。

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