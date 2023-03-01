▲ 【新股IPO】自動駕駛科企知行科技據報年内赴香港上市 集資約2億至3億美元

外電報道，内地自動駕駛解決方案商知行科技（iMotion）考慮年内赴港上市，擬集資2億至3億美元（折合約15.7至23.55億港元）。消息指，知行科技正與建銀國際、花旗及華泰證券三間券商磋商相關準備工作。

《彭博》引述消息稱，知行科技上市仍處前期籌備階段，時間表及集資規模等細節仍有變數。

知行科技成立於2016年12月，主要向車企提供自動駕駛系統，股東包括未來資本、理想汽車 （02015） 及中國國有企業混合所有制改革基金。

同屬內地自動駕駛行業，激光雷達製造商禾賽科技（美：HSAI），上月完成美國赴美上市，集資1.9億美元（折合約14.9億港元），為逾一年多以來首度有中資企業在美集資逾1億美元。有分析預計，未來主動駕駛的市場份額可達2,450億美元（折合約19232億港元）。

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記者：伍鍵文