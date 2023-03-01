【大行報告｜ASMPT】ASMPT抽升9%　高盛：今年第2、3季將臨到轉折點、不利因素已反映在股價上

▲ 高盛：ASM今年第2、3季將臨到轉折點、不利因素已反映在股價上

ASMPT（前稱：ASM太平洋） （00522） 公布去年業績，高盛表示，公司去年第四季按季跌5%，毛利率按季升0.5個百分點，好過該行及市場預期，予「買入」評級，目標價81元。

ASM現抽升9%，報73.4元。

高盛指，公司今年首季指引合符預期，並指雖然短期表現受壓，但該行維持看好公司中長期前景，並預計今年第2、3季將臨到轉拆點，屆時收入將會按年及按季轉正。

同時，該行認為，公司的SMT分部將成主要增長動力，主要來自電動車、更貴汽車部件及先進封裝收入提升。

高盛認為公司迎來盈利復甦轉拆點，預計2022至2024年盈利增長為跌19%、跌29%及升40%。再者，目前公司估值正處於歷史低位，即為2023年的13倍市盈率及2024年9倍市盈率，相信近期業務弱勢已反映在股價之上。

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編輯：姚卓然