【小米 1810】 華為起訴小米4項專利侵權 據報雙方正積極談判 小米股價不跌反升

據內媒報道，早前華為起訴小米集團（1810）的4項專利侵權獲國家知識產權局受理，包括「發送控制信令的方法和裝置」、「載波聚合時反饋ACK/NACK信息的方法、基站和用戶設備」、「一種獲取全景圖像的方法及終端」及「一種鎖屏方法及移動終端」。小米回應指，雙方正就專利許可積極談判。

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小米股價未有受到影響，更愈升愈有，暫報12.64元，為全日最高位，升6.6%，成交額9.9億元。

報道引述小米回應指，中國的知識產權保護制度提供多元化的解決機制，包括行政和司法調解，而通過第三方的調解機制解決許可問題是行業慣例，華為和小米雙方均認為知識產權許可和合作有利於促進創新和公眾利益，並認為調解是幫助達成許可的一種有效渠道，雙方在繼續積極談判的同時，會力求以多元化的調解機制來達成協議。

此外，有消息指小米也提出華為在使用的6至8項專利糾紛行政裁決，正等待下一步進展。

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記者：郭秀慧