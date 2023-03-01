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【機迷熱話】躺著育成小精靈！Pokémon Sleep夏季登場　另設新硬件監測睡眠

科技 17:20 2023/03/01

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獲寶可夢（Pokémon）IP加持，在去年底推出的遊戲「寶可夢朱／紫」吸金力驚人，株式會社寶可夢日前除了宣布「寶可夢朱／紫」官方網絡大賽「帕底亞開幕戰」確定於今月登場，還展示了另一款新遊戲「Pokémon Sleep」的預告短片，同時預定於今年夏天正式登場。Pokémon Sleep主打將睡覺當成娛樂，簡單而言就是「躺著玩」的遊戲，在各位玩家睡眠期間育成 Pokémon精靈。

該遊戲的「始祖」 Pokémon GO在2016年推出，曾風摩全球，包括在香港掀起「邊行路邊捉精靈」的熱潮，今次更挑戰透過Pokémon遊戲，將睡眠娛樂化。官方指，Pokémon Sleep的玩法是將智能手機放在枕邊，然後好好睡一覺便可以了。之後按照玩家的睡眠得分來分類，可分為3個種類：淺睡、入睡、沉睡，擁有類似睡眠類型的Pokémon小精靈便會在隔天早上聚集到卡比獸身邊。幸運的話，還會看到小精靈平時難以一睹的稀有睡姿。

    點擊圖片放大
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新硬件「Pokémon GO Plus +」　比卡超聲叫​​​​​​起身

Pokémon Sleep可單獨以智能手機遊玩，或配合預定於7月14日發售的新硬件「Pokémon GO Plus+」監測睡眠品質。只要在睡前與睡醒時分別按一下Pokémon GO Plus+正中央的按鈕，放在枕邊後入睡即可，測量到的資料可與Pokémon Sleep、Pokémon GO連結。

官方透露，該新硬件會使用玩家熟悉的比卡超「皮卡皮卡超」叫聲，通知早上起床及晚上就寢時間，還具備唱搖籃曲功能。隨著遊戲進度，也會追加鬧鐘鈴聲。不過詳細的運作與偵測機能仍有特進一步公開。

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寶可夢 朱／紫「帕底亞開幕戰」　3月13日截止申請

此外，《寶可夢 朱／紫》首次的官方網絡大賽「帕底亞開幕戰」將於香港時間3月10日至3月13日舉辦，對戰規則是「只可使用帕底亞圖鑑裡的寶可夢的雙打對戰」，玩家不僅可使用「太晶化」讓寶可夢的屬性變為「太晶屬性」，也可擇一使用傳說的寶可夢「故勒頓」或「密勒頓」。申請參賽期間日前已開始，至3月13日香港時間早上7時59分截止。

責任編輯：張寶燕

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