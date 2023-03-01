【親子好去處】復活節親子活動 侏羅紀恐龍探險樂園早鳥價低至67折 只開4場迪士尼音樂會

下月便是復活節假期，家長們也要為寶貝們安排節目。Trip.com最近推出親子活動優惠，讓一家大細享受愉快的親子時光 。需要帶小朋友放電的家長切勿錯過刺激的侏羅紀恐龍探險樂園特展，由即日起至3月20日購票，更可享有早鳥67折優惠。喜歡音樂和迪士尼故事的大小朋友應把握機會，欣賞一場夢幻精彩的DISNEY IN CONCERT: LIVE YOUR DREAM 迪士尼音樂會。在Trip.com購買以上門票，使用指定信用卡付款更可享有額外優惠。

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侏羅紀恐龍探險樂園特展 (The Jurassic Dinosaur Adventure Park) 於澳門揭幕，繼巡迴新加坡、馬來西亞及泰國後，即將首次來到香港九龍灣國際展貿中心B1的Let’s Play Entertainment Centre。

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佔地約12,000平方尺的侏羅紀恐龍探險樂園展出多隻栩栩如生的恐龍，為大家帶來各種興奮刺激的活動：包括在幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題；扮演考古學家在沙池中挖掘恐龍化石；騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師；喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一起組裝恐龍模型；更可在恐龍街機，AR和VR遊戲中挑戰自己；在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂。除了在場內收集恐龍印章，小朋友更可與館內恐龍一起合照留念。如欲購票及了解活動詳情，請瀏覽Trip.com網站。



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展覽將於3月24日至5月28日舉行，把握早鳥優惠預訂門票可享高達67折，親子門票只需276元。不怕日曬雨淋，為期兩個月的特展絕對是小孩室內放電的好去處。

深受大人小朋友歡迎的迪士尼音樂會再度回歸。為觀眾精心挑選有史以來最著名的經典歌曲，透過迪士尼原著動畫，結合耳熟能詳的旋律和電影序列視角，讓你有如置身經典夢幻場景。由馮嘉興指揮的HKSW交響樂團奏出悠揚交響樂曲，配上美國百老匯級歌手的美妙歌聲，餘音裊裊讓你沉醉於迪士尼神奇的故事世界。



音樂會將於4月 7 日及8日在香港九龍灣國際貿易展覽中心舉行，僅限四場。門票火速熱賣中，還未安排復活節親子活動的一家大細，把握機會一同踏上奇妙音樂之旅。如欲購票及了解活動詳情，請瀏覽Trip.com 網站。

在Trip.com購買以上門票，使用指定信用卡付款更可享有以下額外優惠：

一：用指定中銀信用卡付款輸入優惠代碼【BOC50】滿500元減50元，優惠至2023年3月31日。

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責任編輯：陳詠妍