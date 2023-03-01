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1997年高位購將軍澳慧安園　現低市價3%沽　帳面賺37%離場

股樓投資 15:41 2023/03/01

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有港人於1997年高位購入將軍澳慧安園，但現僅賺約37%離場。香港置業唐荣花表示，慧安園4座中層G室，實用面積578平方呎，三房兩廁間隔，向西北望，開揚山景，日前以698萬元易手，實用呎價約12,076元，低市價約3%。

唐荣花透露，單位原叫價730萬元放盤，約2年半後獲外區客洽詢，終減價32萬元，以698萬元易手。資料顯示，原業主於1997年7月以約508萬元購入上述單位，現帳面賺約190萬元，物業升值約37%。

據了解，買家為換樓客，心儀單位清幽寧靜，間隔四正，加上位於高層，故睇樓數次後拍板入市。

延伸閲讀【多圖】Bal Residence示範單位陪你睇 布局分明 設計雅緻【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳 慧安園 二手市場 私人屋苑

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