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【可持續發展】滙豐與本地氣候科技企業Ampd簽訂綠色貸款

新經濟追蹤 15:32 2023/03/01

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【可持續發展】滙豐與本地氣候科技企業Ampd簽訂綠色貸款

滙豐 （00005） 宣布，與本地氣候科技企業Ampd Energy簽訂總額800萬美元的綠色貸款，是滙豐首次於香港為同類企業安排綠色融資。滙豐透過旗下大灣區可持續發展信貸基金及大灣區+科技信貸基金，為Ampd度身訂制融資方案，並擔任唯一貸方、代理行及開戶行。

貸款款項將用於生產Ampd研發的氣候科技產品，以及將產品拓展至全球市場，以減低建造業的碳排放。Ampd主力開發電池儲能系統「淨能櫃」，具備實時連接功能，取代全球建築業常用、使用化石燃料的傳統發電機。相比之下，「淨能櫃」有效減少高達85%的碳排放，並較傳統發電機安靜30倍。

Ampd去年入圍「The Earthshot Prize 2022」，在「潔淨空氣」組別入圍最後三強，為全港唯一一家入選企業。該獎項由英國威廉王子創立，針對全球最迫切的氣候及環境挑戰，尋找、加快及發展應對方案。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，Ampd努力為更多建造工程項減低碳排放，高興滙豐可助其拓展業務版圖，也反映金融行業可以為綠色科技創新擔當積極推動的角色。

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編輯：麥德銘

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