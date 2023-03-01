▲ 【解構︱兩會】瑞銀財管：中國GDP增長目標或設為5%、更多房企支援出台 受惠復常板塊未來數月料表現出色

全國兩會即將召開，瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告指，中國或將GDP增長目標設定為5%或更高，預計在消費復甦和具韌性的投資所支持下，料可實現上述GDP增長目標。瑞銀財富管理投資總監辦公室又預計，受惠退出清零的企業未來幾個月表現出色，而進一步經濟和企業盈利復甦證據將推動下一階段反彈。

瑞銀報告提到，對部分中國投資產別以及「BB」評級房地產債券，保持建設性看法，同時預計，隨著中國經濟複甦及美元走強消退，美元兌人民幣匯率料6月底將達到6.6，年底回落至6.5。

看好中國股票 尤其消費品、互聯網等

瑞銀報告稱，其亞洲策略中，仍然最看好中國股票，並認為年底會有中十位數（mid-teens）百分比上漲空間，尤其消費品、互聯網、運輸和資本貨物、以及原材料行業等受惠退出清零的行業。報告又看好，部分製藥和醫療設備股，可能會在未來幾個月內獲得更多前期收益。

報告分析指，收入正常化將繼續為上述行業帶來順風，而疫情期間優先削減成本的新經濟及消費行業料可處於有利位置。

基本面復甦推動進一步反彈

瑞銀報告又分析指，企業基本面復甦推動進一步反彈，即使在過去幾個月的大幅上漲之後，MSCI中國目前的估值仍然不高，為10.1倍市盈率，比歷史平均水平低1.1個標準差，預計2023年盈利增長預測達14%，以及次季起潛在盈利上調趨勢或會根本地推動漲勢。

中長期布局方面，瑞銀報告認為，投資者應重點關注電動汽車電池、可再生能源和工業升級等政策利好板塊，但鑑於電動汽車的利潤率壓力和銷量增長放緩，故須審慎選擇電動汽車供應鏈企業。

兩會或放寬房企信貸支持

內房行業仍處困局，瑞銀報告預計，兩會期間或出台更多針對房地產行業的措施，包括進一步信貸支持及更有力需求側寬鬆政策；同時，部分一二線城市正在放寬購房政策，降低抵押貸款利率，延長抵押貸款年齡限制。

近日美元走強，瑞銀報告認為，市場已經充分重新定價美聯儲加息預期，隨著加息周期在2023年年中結束以及中國經濟復甦取得進展，預計美元兌人民幣將在下半年呈下行趨勢。

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記者：李哲毅