【GBA】大灣區青年就業計劃恆常化　月薪不低於1.8萬港元　另每月有1萬港元津貼

大灣區機遇多？政府今（1日）公布大灣區青年就業計劃恆常化推行。企業即日起可提交職位空缺，聘請香港青年到粵港澳大灣區內地城市工作。經勞工處審批的職位空缺本月20日起上載至計劃網頁供青年申請，9月30日截止。

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在香港和大灣區內地城市均有業務的企業可參與計劃，她們須按照香港法例，以不低於1.8萬港元月薪聘請合資格畢業生，並派駐他們到大灣區內地城市和接受在職培訓。政府會按每名受聘畢業生向企業發放每月1萬港元津貼，為期最長18個月。而18個月是計劃給予參與機構的津貼期上限，並非受僱期的上限。

至於參加計劃的青年必須為香港居民，可合法在港受僱工作，並於2021年至今年獲頒學士或以上學位。獲聘者與企業可協定僱傭合約的生效日期。

有興趣參與計劃及合資格的目標畢業生，可根據空缺資料上的申請方法，直接聯絡機構申請空缺。當畢業生成功獲聘後，機構將通知勞工處。

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政府稱，由2021年1月試行計劃獲得參與企業和青年非常正面的評價，行政長官在去年施政報告宣布恆常推行計劃，鼓勵更多企業提供職位，支持香港青年到大灣區內地城市工作，促進他們的事業發展和大灣區人才交流。

查詢可致電2969 0446或2969 0460。

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