【分期付款】HSBC滙豐新推「Visa Instalments」　網購時可免息免手續費分期、8月底前享額外回贈

▲ 【分期付款】HSBC滙豐夥Visa推「Visa Instalments」 網購時可免息免手續費分期、8月底前享額外回贈

HSBC滙豐 （00005） 宣布，與Visa（美：V）合作在香港牽先推出「Visa Instalments」服務，滙豐Visa信用卡客戶在指定網購平台結賬時，點選「Visa Instalments」，然後可免息免手續費攤分消費，毋須額外信用檢查或貸款批核。

滙豐表示，首階段合作商戶包括太古旗下零售網購商店，包括Catalog、馬拉松、Go Wild 、Columbia、Arena、Cath Kidston、Chevignon、 Crocs、Havaianas、Teva 及 UGG使用該服務，並擬今年稍後引入更多商戶。

滙豐同時表示，即日起至8月底，客戶於參與商戶使用 Visa Instalments 作信用卡免息分期付款，單一簽賬滿1000元可獲100元「獎賞錢」，若是首次以合資格滙豐信用卡透過商戶免息分期付款，可獲額外100元「獎賞錢」，合計200元。另外在Catalog、馬拉松、Go Wild、Columbia 及 Crocs 網上商店消費滿1,000港元，並以 Visa Instalments 作分期付款，可專享額外港幣50元電子禮券。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀稱，客戶近年網購消費對分期付款的需求有所上升，當中千禧客群更佔整體用家約三成，滙豐成為香港首間推出 Visa Instalments 的銀行， 進一步擴展現時超過 4,500 個消費熱點的商戶分期網絡。

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編輯：麥德銘