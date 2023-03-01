翠麗花園業主移居大灣區　33年帳賺296.9萬

有港人決定移居到大灣區，所以出售香港物業套現。利嘉閣黃靜顏說，上水翠麗花園6座低層J室，實用面積591平方呎，兩房間隔，外望開揚市景，早前叫價約370萬元放盤，近期調整叫價，終累約34萬元，以336萬元（未補地價）易手，實用呎價約5,685元。

黃靜顏透露，業主由於準備移居到大灣區，所以將自住單位出售。據悉，原業主於1990年以約39.1萬元（未補地價）買入上址，持貨33年，現帳面賺約296.9萬元，物業期內升值約7.6倍。

資料顯示，屋苑現時有約15個放盤，入場費由280萬元起。

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