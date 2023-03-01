英前衛生大臣被揭拒專家建議 允免檢測進入護老院

英國前衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）被揭發，在新冠疫情初期拒絕接受首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）的建議，不要求進入護老院前需自接受檢測。

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《每日電訊報》報稱，參與撰寫夏國賢疫情期間自傳的作家奧克肖特（Isabel Oakeshott）披露，著書時收獲約10萬條夏國賢的通訊軟件Whatsapp及短訊對話紀錄。

當中提及2020年4月時，惠蒂已提出應該要求所有進入護老院人士先作檢測，並在等待結果時需分隔。但時任衛生大臣夏國賢拒絕建議，指此舉只會「徒添混亂」，反稱應該只強制由醫院前往護老院人士檢測。他當時亦提出，憂慮擴大護老院檢測會妨礙每日10萬檢測目標。

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夏國賢身邊消息人士表示，正考慮針對奧克肖特披露通訊紀錄的行動作出回應。消息人士指奧克肖特違反具法律效力的保密協議，行為令人憤怒。

曾批評封城為「無法緩和災難」的奧克肖特指出，官方正式新冠調查可能多年後才有結果，但大眾需要更快獲得答案，因此「提前」公布對話。

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責任編輯：吳漢培